📷❗️Автономный комплекс противодействия БЛА Archimedes На площадке ежегодной конференции AUSA в Вашингтоне компания Aurelius Systems продемонстрировала возможности своей лазерной системы направленного действия Archimedes, интегрированной в состав ББМ производства Rheinmetall.
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