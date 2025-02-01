«В 1564 году положение России значительно ухудшилось. В тяжелую войну с Литвой, Польшей, Крымским ханством вражеская дипломатия втягивала еще и Швецию, а также Османскую империю.
Январь 2025
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«В 1564 году положение России значительно ухудшилось. В тяжелую войну с Литвой, Польшей, Крымским ханством вражеская дипломатия втягивала еще и Швецию, а также Османскую империю.
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