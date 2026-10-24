Ещё совсем недавно Пит Херсет бахвалился тем, что ВМС США утопили все иранские субмарины. Но шефа Пентагона поймали на вранье самые ближайшие союзники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не дешевый квасной патриотизм, это патриотизм, ценой домиков на берегу Средиземного моря. Как у депутата «Единой России» Затулина
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Нам показали красивую сказку: почему я больше не верю финалу герасимовского "Тихого Дона"
Свежие комментарии
- Почему погиб «Мер...
- Почему погиб «Мер...
- ХЛ Как «Фламинго» ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым