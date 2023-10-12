Офтальмолог Миргородская объяснила, почему нельзя самостоятельно подбирать очки

РИАМО - 12 окт. Неправильно подобранные очки ухудшают зрение. Самостоятельно подбирать очки опасно, сообщила РИАМО врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.
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