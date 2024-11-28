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МТС улучшил качество связи 4G в 60 населенных пунктах страны.

МТС улучшил качество связи 4G в 60 населенных пунктах страны.

МТС улучшил качество цифровых услуг на базе 4 G в 60 населенных пунктах по всей стране. В ноябре покрытие и пропускная способность сети четвертого поколения увеличились в столице, крупных районных центрах и сельской местности.

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