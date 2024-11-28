МТС улучшил качество связи 4G в 60 населенных пунктах страны.

МТС улучшил качество цифровых услуг на базе 4 G в 60 населенных пунктах по всей стране. В ноябре покрытие и пропускная способность сети четвертого поколения увеличились в столице, крупных районных центрах и сельской местности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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