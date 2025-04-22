Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 22 апреля с 13.30 до 16.30 по следующим адресам: ⚡️⚡️⚡️ ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 22 апреля с 13.30 до 16.30 по следующим адресам: ⚡️⚡️⚡️ ул.