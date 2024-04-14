НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Ральф Шумахер: «Сарджент выглядит подавленным ситуацией, для него это слишком высокие скорости»

Ральф Шумахер сомневается в перспективах Сарджента в «Формуле-1». Бывший гонщик чемпионата считает, что нынешний сезон станет для Сарджента последним в «Фомруле-1» и тот попросту не справляется с уровнем нагрузки и скоростями современных болидов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх