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Топ-5 глупостей Литвы во время миграционного кризиса

Топ-5 глупостей Литвы во время миграционного кризиса

Литовские власти два месяца миграционного кризиса вели себя, словно курица, бегущая по двору с отрубленной головой.

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Александр Евдокимов
Таки Григорыч заломал пенькёликов!!! Респект мужику! А ещё паровозы жирика подойдут!
Сергей Цыбин
Ну и что Вы хотите от администрации Литвы? В СССР было два уровня администрации: Союзный и республиканский. На Союзном уровне решались практически все вопросы жизнедеятельности Страны, а на республиканском - всякая мелочевка типа промкооперации, местной промышленности и т. д. и т. п. Где современным начальникам Литвы было учиться? То же было и в России (и до сих пор продолжается!). Так что Бог им судья!
Vladimir Lioubimcev
Мозги у лабусов способны только на глупость, да подлость. И ВСЕ.
Александр Лисовский
АФтор тут тоже пишет какую то х..... . Что значит для мигрантов 300 евро . Что бы попасть в Литву ( в которой они и не думают оставаться ) они уже затратили не менее 3 тысяч евро.
петр кузнецов
какие 5 , у Латвии все глупости топовые ,судя по результатам

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