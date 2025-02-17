"Ъ": россияне стали чаще выбирать кремацию, чтобы сэкономить на похоронах

В России по итогам прошлого года снизились темпы роста рынка похоронных услуг. Этому поспособствовало то, что жители страны стали чаще выбирать кремацию вместо захоронения в могилу, что обходится дешевле.
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