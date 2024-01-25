В КНР пообещали контролировать условия содержания больших панд за рубежом

Власти Китая намерены следить за условиями содержания больших панд в зарубежных зоопарках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжана Юэ.
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