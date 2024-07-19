Пентагон заказал девять самолетов для США и Японии на сумму более $1,4 млрд

Министерство обороны США заключило контракт на общую сумму более $1,45 млрд на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Advanced Hawkeye радиолокационного обнаружения для Военно-морских сил США и Японии.
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