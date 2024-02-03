Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи об уходе Эрлинга Холанда из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Эрлинга Холанда, который, по мнению испанских журналистов, недоволен климатом в Англии и жизнью в Манчестере.
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