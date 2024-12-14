«Котлы» и «мешки» для ВСУ в Курахове: Карта специальной военной операции на Украине на 14 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине обстановка на фронте стремительно меняется.