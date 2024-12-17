Ростех поставил автомобили разведки и управления для МЧС России

Фото: «Росэлектроника» Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил МЧС России мобильные комплексы для проведения разведки в зонах чрезвычайных ситуаций и организации работы оперативных штабов в полевых условиях.
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