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Русофобию надо сначала искоренить в России. Новый "гражданин России" о России и русских

Русофобию надо сначала искоренить в России. Новый "гражданин России" о России и русских

ИГОРЬ  МАЛЬЦЕВ Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
невозможно научиться, ибо христианизация дала эффект рабской психологии и разобщённости
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7 час.
Аркадий Цыганов
Русские живут в своей стране и дисциплинированы. А вот приезжие - они приехали хапнуть. Психология у большинства лентчев и бандитов. Они не дома.
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7 час.
Валерий Мешалкин
Геноцид русских не страшен если он внешний по отношению к государству, но к сожалению государство, политическая и чиновничья прослойка усилено ведет геноцид в отношении русских внутри государства. Они подменяют понятие россиянин, понятием русский по отношению к другим нациям что в конечном результате размывает национальную идентичность русского по нации. И получается что когда гражданин при общении с представителями других наций говорит что он русский, ему говорят слова наших чиновников, я татарин, но я русский,а кто ты.??????????????????????????
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6 час.

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