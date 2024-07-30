Русофобию надо сначала искоренить в России. Новый "гражданин России" о России и русских

Русские живут в своей стране и дисциплинированы. А вот приезжие - они приехали хапнуть. Психология у большинства лентчев и бандитов. Они не дома.

Валерий Мешалкин

Геноцид русских не страшен если он внешний по отношению к государству, но к сожалению государство, политическая и чиновничья прослойка усилено ведет геноцид в отношении русских внутри государства. Они подменяют понятие россиянин, понятием русский по отношению к другим нациям что в конечном результате размывает национальную идентичность русского по нации. И получается что когда гражданин при общении с представителями других наций говорит что он русский, ему говорят слова наших чиновников, я татарин, но я русский,а кто ты.??????????????????????????