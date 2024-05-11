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Жена бывшего супруга Волочковой выписалась из роддома и рассекретила имя сына

Жена бывшего супруга Волочковой выписалась из роддома и рассекретила имя сына

Ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева второй раз стала матерью. После выписки из роддома избранница бывшего балерины Анастасии Волочковой опубликовала видео с ребенком и раскрыла его имя в соцсетях.

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