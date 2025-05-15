«С ним говорил Бог»: предсказания святого Космы Этолийского, которые сбываются сегодня Ирина ВальковаКогда XVIII век доживал свои последние десятилетия, а Османская империя трещала по швам от внутренних конфликтов, религиозных распрей и технологической отсталости, в горах современной Греции жил и проповедовал человек, которого позже назовут «новым апостолом».