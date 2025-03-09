На ТЭЦ в Норильске, где была утечка в 2020 году, знали о проблемах с резервуаром

Руководители теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) №3 Норильска, где произошел разлив нефтепродуктов в мае 2020 года, знали о переполненности резервуара и осознавали большую нагрузку на конструкцию, однако не предприняли никаких мер для обеспечения безопасности предприятия.