На ТЭЦ в Норильске, где была утечка в 2020 году, знали о проблемах с резервуаром

Руководители теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) №3 Норильска, где произошел разлив нефтепродуктов в мае 2020 года, знали о переполненности резервуара и осознавали большую нагрузку на конструкцию, однако не предприняли никаких мер для обеспечения безопасности предприятия.
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