Фотограф прилег отдохнуть в заповеднике, а когда открыл глаза рядом устроился спать гепард

Фотограф, утомленный жарой, решил вздремнуть в африканском заповеднике. Пожалуй, следовало выбрать место спокойнее: проснувшись, он обнаружил рядом с собой уютно устроившегося крупного гепарда, чье поведение, как можно видеть на видеозаписи, вел себя почти как домашняя кошка.
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