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Фотограф прилег отдохнуть в заповеднике, а когда открыл глаза рядом устроился спать гепард

Фотограф прилег отдохнуть в заповеднике, а когда открыл глаза рядом устроился спать гепард

Фотограф, утомленный жарой, решил вздремнуть в африканском заповеднике. Пожалуй, следовало выбрать место спокойнее: проснувшись, он обнаружил рядом с собой уютно устроившегося крупного гепарда, чье поведение, как можно видеть на видеозаписи, вел себя почти как домашняя кошка.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Молодец Уолкер, правильное принял решение!!!
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13 час.
Элеонора Коган
Ведь это так трогательно и гепарды ему доверяют!!!Такое душевное фото!!!
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13 час.
Михаил Еграшин
Дык, геппард-то одомашненный, почему нет?
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13 час.

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