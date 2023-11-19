Фотограф прилег отдохнуть в заповеднике, а когда открыл глаза рядом устроился спать гепард

Фотограф, утомленный жарой, решил вздремнуть в африканском заповеднике. Пожалуй, следовало выбрать место спокойнее: проснувшись, он обнаружил рядом с собой уютно устроившегося крупного гепарда, чье поведение, как можно видеть на видеозаписи, вел себя почти как домашняя кошка.