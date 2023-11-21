«Нет повести печальнее на свете...»: История любви 400-летней давности на картинах известных художни

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульете.» Вот уже более четырех веков романтичная история юношеской любви Ромео и Джульетты волнует сердца читателей и поклонников театра, кино, живописи.
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