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Ночная ракетно-дроновая порка — это прелюдия: «Ответка за Москву прилетит страшная!»

Ночная ракетно-дроновая порка — это прелюдия: «Ответка за Москву прилетит страшная!»

Украинские эксперты уверены, что незалежную ждет такой удар, который она еще не получала Армия России ожидаемо нанесла ответку за беспилотную террористическую атаку на Московский регион, в ходе которой, по последним данным, погибло три человека.

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