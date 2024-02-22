Приморца обвиняют в незаконном получении денег с помощью спецсредств

Следком Приморья возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в сбыте электронных средств (носителей) для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств, сообщает PRIMPRESS.
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