За секунду "всё стало ясно": Улыбка Путина на словах о войне с НАТО – "важный сигнал". DikGAZETE заявил об "ударе по Западу"

ИШ

Игорь Шаврин

Господин журналист Тришин! Как минимум 2 ошибки в тексте на такую маленькую статью, что бросилось в глаза при беглом прочтении!!! Может пора назад, в школу, подучиться, а не утомлять читателей своей "грамотностью" и не позорить профессию журналистов?