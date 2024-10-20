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Царьград

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За секунду "всё стало ясно": Улыбка Путина на словах о войне с НАТО – "важный сигнал". DikGAZETE заявил об "ударе по Западу"

За секунду "всё стало ясно": Улыбка Путина на словах о войне с НАТО – "важный сигнал". DikGAZETE заявил об "ударе по Западу"

Турецкое издание DikGAZETE расшифровало "важный сигнал", который президент России Владимир Путин, по мнению журналистов, подал противнику.

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Комментарии
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ИШ
Игорь Шаврин
Господин журналист Тришин! Как минимум 2 ошибки в тексте на такую маленькую статью, что бросилось в глаза при беглом прочтении!!! Может пора назад, в школу, подучиться, а не утомлять читателей своей &quot;грамотностью&quot; и не позорить профессию журналистов?
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16 час.

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