Директор Калининградского зоопарка Соколова умерла в возрасте 56 лет

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова умерла в возрасте 56 лет. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служб администрации Калининграда в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Лукашенко предлож...
- IV Эксперт Бондарь р...
- ИЩ Эксперт Муртазин ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым