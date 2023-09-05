174 года непрерывной войны и гибель всего населения — сколько времени и сил понадобится Киеву для «успешного наступления» В начале июня началось так называемое «контрнаступление» ВСУ — Киев и его западные инвесторы делали огромную ставку на него, лелея надежды, что за пару недель «Леопарды» и «Брэдли» разгромят русскую армию.
174 года...
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Если уж сказано Европой - "До последнего украинца!",так,похоже, тому и быть....
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15 час.
Юрий Николаев
Мммммм Да! А могла бы ещё пожить.
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14 час.
Александр Салтановский
Нет уж, на хуй на хуй, умерла так умерла!
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13 час.
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