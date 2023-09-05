174 года непрерывной войны и гибель всего населения — сколько времени и сил понадобится Киеву для «успешного наступления» В начале июня началось так называемое «контрнаступление» ВСУ — Киев и его западные инвесторы делали огромную ставку на него, лелея надежды, что за пару недель «Леопарды» и «Брэдли» разгромят русскую армию.