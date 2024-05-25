Французский суд заочно приговорил трех высокопоставленных сотрудников сирийской разведки к пожизненному заключению

Французский суд заочно приговорил к пожизненному заключению трех высокопоставленных представителей сирийских спецслужб - бывшего главу Главного управления безопасности страны Али Мамлюка, главу разведывательного управления ВВС Сирии Джамиля Хассана и бывшего начальника следственного управления ВВС Разведывательное управление Вооруженных сил, Абдель Саламе Махмуд.
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