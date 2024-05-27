Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Россия и КНР сняли интеллигентские перчатки". Пообщались Москва с Пекином на высшем уровне и Тайваню резко поплохело

"Россия и КНР сняли интеллигентские перчатки". Пообщались Москва с Пекином на высшем уровне и Тайваню резко поплохело

Популярный германский общественный деятель и интернет-бизнесмен Ким Дотком, известный своими нетривиальными и часто сбывающимися прогнозами написал накануне в своей соцсети: "Мы наблюдаем момент когда Россия и Китай снимают интеллигентские перчатки.

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