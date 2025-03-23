Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 23 марта

Этот день в авиации. 23 марта

1881 - Николай Иванович Кибальчич,находясь в тюрьме, разработал оригинальный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата, способного совершать космические перелёты.

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Комментарии
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Алексей Леонтьев
для информации.  К ТБ-3 подвешивали истребители И-16, а позже их сопровождал Як-1. Получиоось&quot;Звено-СПБ&quot; из «Цирка Шубикова» 26 июля разбомбили Мост Карла I на р. Дунай. Было решено использовать звено СПБ прозванный, авианосцы, и для проверки было дано задание бомбить, используя «СПБ» в Констанце. Задание Звена-СПБ было успешно выполнено — цель поражена без потерь. Противник не ожидал советские истребители, В ходе авиаудара истребители-бомбардировщики отсоединились с грузом бомб от носителей на расстоянии 40 км от цели и после поражения цели вернулись на аэродром в Одессе, где дозаправились и вернулись в Евпаторию своим ходом. В связи с успешной демонстрацией возможностей Звена-СПБ, 10 августа 1941 был совершён авианалёт на основную цель — Мост Карла I на реке Дунай.через который помимо войск проходил также и нефтяной трубопровод Плоешти-Констанца.
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