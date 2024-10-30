В Караганде пройдет детский благотворительный фестиваль

Фестиваль «Дети помогают детям» состоится 17 ноября. Всех желающих посетить мероприятие ждет насыщенная программа: выступления творческих коллективов, танцы, музыка и многое другое, передает корреспондент ekaraganda.
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