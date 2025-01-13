ЦБ назвал абсурдной идею о заморозке вкладов россиян

Идея о заморозке вкладов, в том числе якобы для борьбы с инфляцией вместо повышения ставки, абсурдна, поскольку такой шаг подорвёт основы банковской системы и финансовую стабильность в стране, заявил Банк России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии