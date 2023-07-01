В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ

Организация Объединенных Наций заявила 30 июня об успехах в достижении санкционных послаблений для экспорта российской сельхозпродукции, ООН уже работает над устранением помех для поставок российских удобрений и товаров в африканские страны.
Организация Объединенных Наций заявила 30 июня об успехах в достижении санкционных послаблений для экспорта российской сельхозпродукции, ООН уже работает над устранением помех для поставок российских удобрений и товаров в африканские страны.
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