«Айдар»* атаковал ВСУ, приняв их за военных РФ, а бывшие вагнеровцы в составе «Ахмат» провели успешный штурм в районе Бахмута: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 декабря 2023 года Юлия СоколоваВ районе Клещеевки развернулась ночная драма, когда военные Украины столкнулись с боевиками националистического батальона «Айдар»*.