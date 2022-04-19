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W357 Ц753W357
Где сводки где карты опять туфта ахтора.
Российская армия ...
W357 Ц753W357
Так кто-же его примет в госдуре больше половины таких как рыжий не смешите людей , тем более наворовался вывел и слин...
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