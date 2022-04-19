Мировое обозрение

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    Где сводки где карты опять туфта ахтора.Российская армия ...
  • W357 Ц753W357
    Так кто-же его примет в госдуре больше половины таких как рыжий не смешите людей , тем более наворовался вывел и слин...В России предлага...
  • Михаил Васильев
    Заметка странная: 1. Как Ермаку учась в училище, уже был лейтенантом? 2.Со штрафников только снимали судимость, восст...ЕДИНСТВЕННЫЙ случ...

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