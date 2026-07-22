Эксперты рассказали, ждать ли ослабления рубля в августе

Август станет периодом умеренного ослабления рубля к евро, заявили в интервью РИАМО персональный финансовый советник ГК ГБИГ ХОЛДИНГС Денис Дегтярь и ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
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