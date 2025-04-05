Уборщица из Бангкока внезапно стала невероятно популярной моделью после одного видео в TikTok

Когда работаешь уборщицей, вряд ли ожидаешь, что однажды станешь звездой интернета. Но 28-летняя мать-одиночка по имени Ноппажит «Мин» Сомбунсате из Бангкока доказала, что судьба полна неожиданных поворотов.