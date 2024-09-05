В Тамбове 5 сентября обесточат 14 улиц

Жители нескольких улиц областного центра сегодня, 5 сентября, вновь проведут без электричества. Как сообщается сайт администрации Тамбова, в связи с проведением работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
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