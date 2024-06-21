Прокуратура Калуги взыскивает 18 млн рублей с двух фирм за картельный сговор

Прокуратура Калужской области обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением о признании недействительной сделки совершенной между компаниями ООО «Евротулинжиниринг» и ООО «Интра Тул-М» и взыскании ущерба.
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