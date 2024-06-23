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Times of Israel: число погибших в Газе солдат ЦАХАЛ выросло до 315

Times of Israel: число погибших в Газе солдат ЦАХАЛ выросло до 315

С начала незамной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 315 израильских военных. Соответствующую информацию в воскресенье, 23 июня, предоставило издание Times of Israel, ссылаясь на Армию обороны Израиля.

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