´Всегда надо поступать по закону´. Могилевские участковые о выборе профессии и жизненных принципах.

Свой профессиональный праздник 17 ноября в Беларуси отмечают участковые инспекторы. Именно эти люди в форме первыми приходят на помощь гражданам, на их плечи ложится решение серьезных вопросов, семейных и соседских конфликтов, они же отвечают за соблюдение общественной безопасности.