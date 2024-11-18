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´Всегда надо поступать по закону´. Могилевские участковые о выборе профессии и жизненных принципах.

´Всегда надо поступать по закону´. Могилевские участковые о выборе профессии и жизненных принципах.

Свой профессиональный праздник 17 ноября в Беларуси отмечают участковые инспекторы. Именно эти люди в форме первыми приходят на помощь гражданам, на их плечи ложится решение серьезных вопросов, семейных и соседских конфликтов, они же отвечают за соблюдение общественной безопасности.

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