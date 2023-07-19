Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшую неделю

В регионе наступил самый тёплый период по многолетним наблюдениям. Продержавшись три дня выше нормы, температура воздуха в Северной столице снова перешла в отрицательную аномалию, сообщил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.