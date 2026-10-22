Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал директор коммерческой организации из Челябинской области, заключившей в 2021 году муниципальный контракт с администрацией Карабашского ГО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т Полиция заявила о...
- Дания призвала ЕС...
- ТО Минфин предложил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым