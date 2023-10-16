В России могут закрепить охрану голоса человека в интернете

В Совете Федерации занимаются созданием законопроекта, который будет регламентировать как само понятие голоса, так и вопрос его охраны наравне с изображением, пишут «Известия» со ссылкой на зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.