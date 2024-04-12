В Тихорецком районе Кубани погиб 32-летний мотоциклист

В Тихорецком районе Кубани погиб 32-летний мотоциклистСегодня около 8 утра в Тихорецком районе на 41-м километре ФАД «Кавказ», по предварительным данным, 71-летний водитель, местный житель, управляя автомобилем «Ниссан X-trail», разворачивался в месте, где это запрещено ПДД, не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением 32-летнего жителя Павловского района.