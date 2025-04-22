«Многие воевать не хотят»: почему в Раде призвали усилить мобилизацию на Украине

Украина сталкивается с острым дефицитом живой силы на фронте. В Верховной раде назвали ситуацию в ВСУ «катастрофической» — в том числе из-за самовольного оставления частей личным составом и большого количества раненых.
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