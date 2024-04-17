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СССР-Россия

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В Катыни, как в Буче?

В Катыни, как в Буче?

Как наша страна призналась в расстреле польских офицеров, которого не совершала Андрей Соколов     «Провокации, которые проводит сегодня киевский режим, как, например, провокация в Буче, когда подложили специально трупы, привели корреспондентов, развернули информационную пропаганду, — это очень похоже на то, что немцы делали в Катыни», — об этом заявил на днях в интервью ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя архивные документы, рассекреченные на днях УФСБ по Смоленской области.

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Игорь Спиридонов
Поляки (бобёр, курва) всё равно ничему не поверят.
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4 час.
Тимошенко Николай
Лучшее доказательство невиновности НКВД - оставшиеся в карманах жертв осенние листья. Читайте Ю. Мухина.
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