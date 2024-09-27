Кунжутное молоко. 1. Треть стакана кунжута на ночь замочить в воде; 2. Утром переложить мягкие кунжутные семена в миксер, долить тёплой воды и тщательно взбить; 3.
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Кунжутное молоко. 1. Треть стакана кунжута на ночь замочить в воде; 2. Утром переложить мягкие кунжутные семена в миксер, долить тёплой воды и тщательно взбить; 3.
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