Потери криптовалютных платформ составили $127 млн в январе 2024 года

Исследование взломов и мошенничества в криптовалютной сфере за январь 2024 года. Исследователи из компании Immunefi представили отчет о мошеннических происшествиях в криптовалютном секторе за январь 2024 года, обнаружив потери в размере $126,78 млн в результате 19 инцидентов.