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В Орле продолжается борьба с брошенным «автохламом»

В Орле продолжается борьба с брошенным «автохламом»

Очередное бесхозное авто исчезнет с улицы города.  Мэр Парахин распорядился переместить брошенную возле дома №33 на ул.

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