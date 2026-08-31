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Иркутск Сегодня

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Фестиваль на усадьбе Сукачёва и концерт на острове Юность: программа Дня Байкала в Иркутске

День озера Байкал в 2026 году отметят 6 сентября, в первое воскресенье осени. В этот день запланированы разнообразные мероприятия, объединённые темами Байкала и экологии.

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