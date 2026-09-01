Мужчина сдался полиции после стрельбы по неадеквату, напавшему на медиков

Мужчина сдался полиции Москвы после стрельбы по неадеквату, который напал на медиков и сломал одному из них череп лопатой.
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