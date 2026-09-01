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ИА Регнум

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Мужчина сдался полиции после стрельбы по неадеквату, напавшему на медиков

Мужчина сдался полиции после стрельбы по неадеквату, напавшему на медиков

Мужчина сдался полиции Москвы после стрельбы по неадеквату, который напал на медиков и сломал одному из них череп лопатой.

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